Более 500 тысяч человек посетило каток на ВДНХ за сезон

Фото: Москва 24/Никита Симонов
На ВДНХ завершился зимний сезон, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Более чем за три месяца ледовую площадку посетило свыше 500 тысяч человек.
По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, за сезон на катке ВДНХ прошло более сотни мероприятий: спортивных праздников, шоу, концертов, благотворительных акций, флешмобов, мастер-классов и конкурсов.
"Новинкой этого сезона стали экскурсии на коньках. Они проводились впервые в истории ВДНХ и были посвящены историческим павильонам Центральной аллеи", – напомнила Сергунина.
Всю зиму гости ВДНХ могли кататься на коньках от павильона № 1 "Центральный" до павильона № 58 "Земледелие". Каток с искусственным покрытием занял 53 тысячи квадратных метров, став таким образом самым большим в Европе. На ледовой площадке работали пять входных павильонов с прокатом спортивного инвентаря и экспресс-павильон для гостей со своими коньками. Услугой аренды коньков воспользовались 187 215 посетителей.
На катке проводили мероприятия различные мероприятия, в которых приняли участие звезды кино, театра, эстрады и спорта. Гости встретили на катке Новый год, отметили День всех влюбленных, Всероссийский день хоккея, Всемирный день The Beatles, Международный день танго.
Сезон зимних развлечений стартовал в московских парках 22 ноября. Этой зимой в столице работало около 4 тысяч объектов зимней инфраструктуры. Это почти 1,5 тысячи катков с искусственным и естественным льдами, более 380 лыжных трасс, свыше 280 ледяных горок и снежных городков, около 1,7 тысячи универсальных площадок для зимних видов спорта, 59 лыжных баз, горнолыжных склонов, мест для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах.
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