ВДНХ приглашает на экскурсии на коньках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гости катка на ВДНХ с 1 февраля смогут посещать экскурсии на коньках, которые будут проходить по субботам и воскресеньям. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Москвичам и гостям столицы предлагают прокатиться по Центральной аллее, где находится большая часть архитектурных достопримечательностей главной выставки страны.

В ходе экскурсий гости узнают о создании павильонов и необычных находках, которые были обнаружены специалистами при их реставрации. Также экскурсоводы поведают посетителям о павильонах "Центральный", "Земледелие", "Здравоохранение", о национальных павильонах стран СНГ и Республики Абхазии и других достопримечательностях выставки.

Для участия в экскурсии 1 и 2 февраля необходимо заранее зарегистрироваться. Входные билеты на каток и экскурсию можно приобрести в день проведения мероприятия в кассе № 20 павильона проката № 3. Экскурсия начнется в 10:30 внутри павильона.

В зимний сезон на катке ВДНХ для горожан проходят различные концерты, танцевальные флешмобы, мастер-классы, спортивные фестивали, благотворительные акции и анимационная программа для детей и взрослых.

Всего этой зимой в столице работает около 4 тысяч объектов зимней инфраструктуры. Это почти 1,5 тысячи катков с искусственным и естественным льдами, более 380 лыжных трасс, свыше 280 ледяных горок и снежных городков, около 1,7 тысячи универсальных площадок для зимних видов спорта, 59 лыжных баз, горнолыжных склонов, мест для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах.

