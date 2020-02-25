Работу катка на ВДНХ продлили до 9 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На ВДНХ работу катка продлили на неделю. Все желающие смогут покататься на коньках по Центральной аллее до 9 марта включительно, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В будни каток работает с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни прийти покататься можно с 10:00 до 23:00.

В зимний сезон на катке ВДНХ проходят различные мероприятия. Гости встретили на катке Новый год, отметили День всех влюбленных, Всероссийский день хоккея, Всемирный день The Beatles, Международный день танго, приняли участие в многочисленных благотворительных акциях, спортивных фестивалях, концертах, флешмобах, мастер-классах и экскурсиях на коньках.

Сезон зимних развлечений стартовал в московских парках 22 ноября. Этой зимой в столице работает около 4 тысяч объектов зимней инфраструктуры.

Это почти 1,5 тысячи катков с искусственным и естественным льдами, более 380 лыжных трасс, свыше 280 ледяных горок и снежных городков, около 1,7 тысячи универсальных площадок для зимних видов спорта, 59 лыжных баз, горнолыжных склонов, мест для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах.

