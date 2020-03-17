Более 13 тыс человек посетило образовательную программу "Знание. ВДНХ"

Фото: пресс-служба ВДНХ

В столице завершился четвертый зимний сезон образовательной программы "Знание. ВДНХ". С 1 декабря по 8 марта на ВДНХ проходили мастер-классы, лекции, литературные чтения, спектакли и концерты, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Зимний образовательный сезон на ВДНХ включал 148 событий, на которых побывало больше 13 тысяч человек. Своими знаниями со слушателями делились искусствоведы, лингвисты, культурологи, эксперты в области информационных технологий, режиссеры и хореографы", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В материале говорится, что в зимнюю программу впервые вошли встречи по архитектуре и фотографии в формате ридинг-групп. Также все желающие могли отметить на площадках программы все крупнейшие праздники – Новый год, Рождество, День святого Валентина, День защитника Отечества, Международный женский день.

Как уточняется, через два месяца начнется летний сезон образовательной программы "Знание. ВДНХ".