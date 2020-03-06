Американские ученые вырастили салат в космосе

Американские ученые завершили изучение салата, выращенного в космосе, сообщает Frontiers in Plant Science.

Эксперимент провели на Международной космической станции с 2014 по 2016 годы в рамках разработки программы по выращиванию растительных культур в космосе. Это необходимо для разнообразия питания астронавтов и космонавтов, находящихся на МКС.

Согласно результатам эксперимента, образец совершенное безопасен для употребления. Кроме того, в него вошло больше микроэлементов, чем у земного аналога, которые обладают противовирусными, противоопухолевыми и противовоспалительными свойствами.

В настоящее время в NASA планируют вырастить в космосе и другие виды растительных культур. В частности, на МКС отправили семена капусты.

Ранее ученые рассказали о причинах искривления краев нашей галактики. Такую "деформацию" вызвало столкновение Млечного Пути с другой галактикой, что случилось 8–11 миллиардов лет назад.