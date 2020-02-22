Солнцу на зависть: кто посылает из космоса сильнейший сигнал?

Астрономические издания публикуют горячие новости: канадский радиотелескоп CHIME обнаружил в космосе неизвестный источник, который излучает быстрые радиоимпульсы (иногда их называют радиовсплесками), которые повторяются с периодичностью раз в 16 земных суток. Специалисты в ажиотаже, астрофизики выдают одну теорию за другой, а широкая общественность вообще не понимает, о чем речь. Наш обозреватель Николай Гринько сейчас все понятно объяснит.



Первый радиовсплеск был совершенно случайно обнаружен в феврале 2007 года. Тогда группа ученых под руководством Дункана Лоримера изучала архивы наблюдений австралийского телескопа "Паркс". Неожиданно в записях нашли информацию о странном сигнале: он длился всего пять миллисекунд, но за это время в космос было выброшено столько энергии, сколько наше Солнце излучает за несколько десятков тысяч лет!

Тщательное изучение показало, что сигнал пришел из точки, расположенной недалеко от галактики Малое Магелланово Облако, пройдя расстояние около трех миллиардов световых лет.

Поиски продолжались, но новые результаты появились только в 2010 году. Тем же самым телескопом "Паркс" были зафиксированы несколько мощных радиосигналов. Они отличались от "всплеска Лоримера" по характеристикам, но дали ученым повод не прекращать дальнейшие поиски. Самое забавное, что спустя пять лет источник этих сигналов был найден... на кухне обсерватории. Там стояла микроволновка, дверцу которой сотрудники иногда открывали до того, как прозвучит сигнал выключения. Печь в течение нескольких миллисекунд излучала в окружающее пространство микроволновое излучение, и телескоп фиксировал его как радиовсплеск. К счастью, до того как прояснилась "кухонная" природа этих импульсов, были обнаружены и другие, имеющие явно внеземное происхождение.

До сих пор всплески были единичными – импульс, пришедший из какой-либо точки Вселенной, больше не повторялся. Астрофизики пытались объяснить их столкновениями нейтронных звезд или "последним вдохом" умирающих черных дыр. Но теперь радиотелескоп CHIME, расположенный в Канаде, обнаружил в одной из соседних галактик повторяющиеся радиовсплески. Каждые 16 земных суток оттуда приходит новый мощный сигнал. Сложно представить, что в этом месте раз в две недели сталкиваются нейтронные звезды или гибнет черная дыра, так что большинство прежних теорий оказались несостоятельными. Зато появилось множество новых.



Вспышка магнетара. Фото: S. Wiessinger / NASA’s Goddard Space Flight Center

Например, предполагают, что источник сигнала – магнетар, то есть быстро вращающаяся компактная нейтронная звезда с сильным магнитным полем. Правда, период вращения всех известных науке магнетаров не превышает 12 секунд, а это, разумеется, намного меньше 16 суток.

Конечно, не обошлось и без теорий, в которых фигурируют внеземные цивилизации. Пока радиовсплески были единичными, их предлагали считать сигналами связи межзвездных кораблей.

Но и история с микроволновкой на телескопе "Паркс" не забыта. Многие исследователи постоянно напоминают о ней коллегам и советуют искать источники быстрых радиовсплесков на Земле – проверить теле- и радиопередатчики, соотнести время приема неопознанных сигналов с расписаниями аэропортов и запусками с космодромов, в конце концов отключить в обсерваториях все микроволновые печи.

Но нашей редакции, разумеется, хотелось бы, чтобы таинственные всплески оказались сигналами дружественных внеземных цивилизаций. Мы почти уверены, что так оно и есть. Хотя...