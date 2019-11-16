Игры с небом: зачем люди хотят вызвать искусственный метеоритный дождь

Коммерческая космонавтика давно стала привычной, и сегодня никого не удивишь запуском ракеты, совершенным исключительно ради прибыли. Например, новозеландский космический стартап Rocket Lab 25 ноября готовится провести десятый (и шестой только за этот год) старт своей легкой ракеты-носителя Electron. По контракту ракета выведет на орбиту семь спутников для различных компаний, но нам особенно интересен один: ALE-2 японской компании Astro Live Experiences, главное предназначение которого – создание искусственного метеоритного дождя. Подробнее – в материале нашего обозревателя Николая Гринько.

Сам спутник невелик, размером с микроволновку, а внутри него – 400 пластиковых шариков диаметром один сантиметр. Шарики предназначены для того, чтобы красиво сгореть в верхних слоях атмосферы. По команде с Земли спутник выбросит свой груз в направлении поверхности, пластиковые сферы войдут в атмосферу и, ненадолго вспыхнув, полностью сгорят на безопасной высоте около 70 километров. Каждый искусственный метеор, по задумке авторов, будет освещать небо секунд пять.

Эффектное небесное шоу, скорее всего, будет приурочено к открытию летней Олимпиады в Токио в 2020 году, хотя с окончательной датой разработчики еще не определились. Если все пройдет успешно, в Astro Live Experiences обещают проводить такие запуски чаще; главное – найти коммерческих заказчиков.

Маркетологи поднимают голову в небо и думают: "Эх, вот бы здесь логотип разместить!" Помнится, лет 30 назад бытовал анекдот о Луне, выкрашенной по воле советского правительства в красный цвет, в ответ на что американский президент велел дописать на ней "Coca-Cola". Удивительно, но смелые предсказания анекдотчиков, похоже, становятся для стартаперов руководством к действию.

Российская компания StarRocket планирует вывесить в ночном небе первый в истории человечества космический билборд. Несколько небольших спутников, способных излучать яркий свет, выстроят на орбите в прямоугольник, получив таким образом одноцветный точечный дисплей, висящий над Землей на высоте 500 километров. На этот "экран" можно будет вывести любое сообщение или логотип, зажигая спутники в нужном порядке. Можно даже запустить бегущую строку, ничего технически сложного в этом нет. Первым заказчиком космической рекламы называется компания

PepsiCo, акция которой стартует в 2021 году.

Откровенно говоря, все эти игры со звездным небом немного нас настораживают. Однако мы прекрасно понимаем, что рано или поздно рекламу начнут размещать в таких местах, которые сегодня мы не можем даже представить в качестве носителя. Склоны высочайших гор, океанское дно, облака – везде есть потенциал! Даже татуировки с логотипами корпораций на телах спортсменов выглядят на этом фоне нелепым детским садом. А уж ночное небо – тут, что называется, грех не воспользоваться. Видит его как минимум половина населения земли – прекрасный охват! Света на нем мало – отличная видимость! Ну и, конечно, несомненный wow-эффект – первый рекламодатель, разместившийся в небесах, обязательно войдет в историю, да и последователи обижены не будут.

Исследования показывают, что люди начали адаптироваться к повсеместному проникновению рекламы примерно так же, как адаптировались к различным силам природы. В ответ на перепады температуры человеческий организм выработал терморегуляцию, в ответ на атаки вирусов возникла иммунная система, а в ответ на засилье рекламы мозг пользователя научился... ее не видеть. Сильнее всего этот эффект заметен в интернете: вспомните, часто ли вы обращаете внимание на рекламу, размещенную в "шапках", "подвалах" и по боковым сторонам интернет-сайтов? Скорее всего, вы ее просто игнорируете: ваши рефлексы натренированы так, чтобы концентрировать внимание только на значимой информации. Разработчики пытаются обмануть нас, встраивая рекламу прямо в новостную ленту, но коварные защитные системы мозга учатся игнорировать ее и здесь. Мало того, "баннерная слепота" распространяется и на другие виды рекламы: наружная, телевизионная, радиореклама... Здесь подключается еще один механизм: мозг старается избавиться от информации, поступающей с этих каналов, забыть как можно быстрее.

В этом свете становится понятным, почему маркетологи лихорадочно ищут новые рекламные площади и способы коммуникации.

И, отправившись на прогулку в парк, на одном из деревьев с рекламой вы увидите белочку с рекламой, грызущую орешек с логотипом, а муравьи на полянках будут выстраиваться в информацию о скидках. А в небо мы смотреть и вовсе перестанем.

Хотя...