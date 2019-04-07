Ученые придумали, как разместить рекламу в звездном небе

Реклама окружает современного человека повсюду. Экраны компьютеров и смартфонов, улицы городов, телевизионные каналы заполнены рекламными предложениями. Бросив взгляд в любом направлении, мы практически всегда натыкаемся на названия брендов, постеры с улыбающимися лицами и информационные щиты с квартирами и автомобилями. Удивительно, но производителям рекламной продукции этого кажется мало, и они пытаются освоить все новые пространства. Сегодня есть все основания полагать, что совсем скоро реклама появится на звездном небе.

Все началось в Новой Зеландии, где в 2018 году запустили на околоземную орбиту частный спутник под названием Humanity Star, произведенный компанией Rocket Lab. Единственной задачей спутника было... мерцание. Спутник выглядел, как сфера диаметром чуть более метра, на которой размещались 65 светоотражающих панелей. Планировалось, что он проведет на орбите девять месяцев, вращаясь вокруг своей оси и постоянно мерцая. На самом деле, "Звезда человечества" продержалась в небе восемь недель, светилась в шесть раз слабее запланированного и абсолютно не мерцала. Но даже этого хватило, чтобы ученые всего мира начали выказывать возмущение: яркая искусственная звезда мешала проводить астрономические наблюдения. Запуск спутника называли актом вандализма, а авторов идеи – хулиганами и шарлатанами.

Через некоторое время спутник сгорел в атмосфере, шумиха поутихла, а затем на свет появился российский стартап, цель которого – создать на ночном небе картинку размером с половину Луны, хорошо видимую с Земли невооруженным взглядом. Картинка должна быть до определенных пределов динамической и сможет отображать текст или логотип.

С технической точки зрения проект не содержит ничего неосуществимого. Картинку будет формировать рой сверхмалых спутников, каждый из которых оборудован большим отражающим элементом: легким парусом размером 10×10 метров. Изменяя положение парусов, а также самих спутников, можно будет формировать буквы и простые изображения. Спутники планируется выводить на орбиту группировками по 100 штук в каждой.

Технологию в StartRocket назвали Orbital Display. Планируемая высота орбиты роя – 400–500 километров. Сотня спутников, расположенная на геостационарной орбите, будет казаться наземному наблюдателю неподвижной.

Для управления работой группировки спутников будет создан специальный ЦУП, из которого будут отправляться сигналы для оперативной смены траектории, положения зеркал и так далее. Стартап обещает полностью исключить возможность столкновения роя с другими спутниками на орбите Земли или с космическим мусором.

Предполагается, что система сможет отображать до трех различных картинок в сутки. Изображения будут видны с Земли только во время утренних и вечерних сумерек. Сейчас ведутся работы по изготовлению компонентов системы, а вывод ее на орбиту и первая демонстрация возможностей намечены на 2020 год.

Коллектив нашей редакции прекрасно понимает коммерческий потенциал этой идеи. Можно только вообразить себе, какую сумму будут готовы выложить корпорации за то, чтобы их реклама висела в небе среди звезд. Причем больше всех наверняка заплатит тот, кто будет первым: это же настоящее историческое событие, первая космическая реклама! На фоне этих сверхбарышей абсолютно меркнут все соображения об уместности и какой-никакой целесообразности подобного подхода. Однако, если поразмышлять, в нем можно обнаружить и самые неожиданные аспекты.

Любая облачность способна снизить эффективность рекламного показа до абсолютного нуля. Казалось бы, наверняка на Земле найдутся места, где облаков в данный момент нет, но можно вспомнить, что даже такое грандиозное событие, как солнечное или лунное затмение очень часто бывает не видно на целых континентах, – и все из-за облачного покрова. Будут ли выплачивать неустойку авторы проекта в случае плохой погоды? Пока вопрос остается открытым.

Еще одна тонкость: неизвестно, как отнесутся к ярким картинкам в ночном небе различные навигационные и военные службы. Скорее всего, отрицательно. Следующий вопрос: что скажут организации, контролирующие количество рекламных сообщений и географию их распространения? Ну и самое главное: реклама призвана формировать у потребителя положительный образ бренда. Нам почему-то кажется, что далеко не каждый человек на Земле, увидев среди созвездий летающий логотип некой компании, испытает по этому поводу массу положительных эмоций. Все-таки надо признать, что реклама в массе своей раздражает, а посягательство на область, ранее недоступную для подобных трюков, должно раздражать вдвойне.

Откровенно говоря, мы надеемся, что из затеи ничего не выйдет и через пару десятков лет ночное небо не заполнится рекламой еды, одежды и прочих товаров. Хотя...



Видео: YouTube/Интернет-газета "Реальное время"