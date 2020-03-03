Астрономы рассказали о причине странного изгиба нашей галактики

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Астрономы выяснили, почему могло произойти искривление краев нашей галактики. В ходе исследований специалисты изучили данные космического телескопа Gaia, передает РИА Новости.

Согласно заключению ученых, к искривлению привело относительно недавнее столкновение с одной из более мелких соседних галактик. Млечный Путь не похож на другие спиральные галактики. У него вместо красивого плоского диска имеется изгиб, напоминающий "позвоночник". Эксперты долгое время не могли понять, в связи с чем так выглядит наша галактика.

Однако приблизиться к решению задачи позволило открытие, сделанное при помощи телескопа Gaia Европейского космического агентства. Данный инструмент помог определить координаты и скорости более чем миллиарда звезд.

В рамках миссии было установлено, что в прошлом Млечного Пути был целый ряд событий, которые определили особенности галактики. Например, порядка 8-11 миллиардов лет назад столкновение с другой галактикой повлияло так, что толстый диск Млечного Пути в определенных местах раздулся, а также наполнился новыми звездами.

Наблюдения дали основание считать, что изгиб не является статичным. Он перемещается по Галактике. Как отметил Элойза Поджо из Туринской астрофизической обсерватории, изгиб завершит один оборот вокруг центра Млечного Пути за 600-700 миллионов лет. При этом ученый подчеркнул, что Солнце делает полный оборот вокруг галактического центра за 220 миллионов лет.

Авторы допускают, что дело в гравитации небольшой галактики, находящейся поблизости от нашей. Кроме того, не исключается столкновение нашей и соседней галактик в скором по астрономическим меркам будущем.

Ранее стало известно, что астрономы зафиксировали мощную вспышку энергии во Вселенной.

