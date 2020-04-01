Более 17 тысяч человек зарегистрировались в "Онлайн-академии МБМ"

10:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 17 тысяч пользователей зарегистрировалось на сайте образовательного проекта "Онлайн-академия МБМ". На данный момент для участников доступно 29 курсов, 56 модулей и 158 видеоуроков, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина, слушателям доступны базовые знания о продажах, анализе рынка, маркетинге, менеджменте, финансах, правовых основах, стратегии и личной эффективности, а также продвинутый уровень подготовки в бизнес-сфере.
"Углубить знания в функциональных сферах бизнеса поможет программа PRO-курсы", – приводятся в сообщении слова Фурсина.
Как отмечается, занятия проводят известные бизнес-тренеры и коучи, среди которых Дмитрий Ковпак, Константин Борисов, Алина Тер-Акопова, Екатерина Кононова, Александр Павлов, Ирина Сазонова, Александр Левитас и Дмитрий Сендеров.
PRO-курсы включают в себя видеоуроки по выходу на внешние рынки, командообразованию, лидерству, управлению личным брендом, управлению проектами, коммуникациям и культуре в компании, координированию и контролю поручений, личной эффективности руководителя, а также основам рекламы.
Ранее бизнес-тренер Андрей Антонов рассказал о том, как организовать эффективный рабочий день на дому. Отмечается, что на удаленной работе сохранить результативность намного труднее, чем в офисе. Для того чтобы создать полноценный настрой на нужный лад, необходимо обеспечить выполнение ряда условий, считает специалист. Он отметил, что многие работники с трудом справляются с ленью, однако ее необходимо пресекать в корне. По словам бизнес-тренера, качество работы напрямую зависит от внутреннего настроя.
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