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Москва 24

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Общество

08:05

Онлайн-квест ко Дню космонавтики появился на портале "Узнай Москву"

город выставки досуг общество праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На портале "Узнай Москву" появился онлайн-квест ко Дню космонавтики, передает портал мэра и правительства Москвы.

Участники виртуальной игры "Москва космическая" узнают, как в столице готовились к первому полету человека в космос. Кроме того, нужно отгадать, людей каких профессий не рассматривали в качестве космонавтов.

Также требуется ответить, какую оплошность совершил Юрий Гагарин после успешного возвращения на Землю.

Помимо прочего, пользователи увидят фотографии исторических мест и событий из архива Московского музея космонавтики и Дома-музея академика Сергея Королева. Квест доступен на сайте и в мобильном приложении.

После ответов участники смогут посетить виртуальную выставку "Гагарин. Первый рейс в космос" на сайте Московского музея космонавтики. День космонавтики отмечается 12 апреля.

Ранее стало известно, что более 1,5 миллиона человек приняло участие в онлайн-программах ВДНХ. Видеоэкскурсии, мастер-классы и лекции смотрели в разных городах России и даже в других странах.

В Москве помыли памятник Юрию Гагарину

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