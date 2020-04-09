Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что более 1,5 миллиона человек приняло участие в онлайн-программах ВДНХ.

По ее словам, географически аудитория проектов оказалась очень широкой. Видеоэкскурсии, мастер-классы и лекции смотрели в разных городах России и даже в других странах.

"Зрителями онлайн-проектов ВДНХ стали уже больше 1,5 миллиона человек. Причем географически аудитория оказалась очень широкой. Видеоэкскурсии, мастер-классы и лекции вместе с москвичами смотрели не только в других городах России, но даже в других странах. Например, в Казахстане, Германии и в США", – рассказала Сергунина.

Наиболее популярной стала видеоэкскурсия по музею ВДНХ. Ее посмотрели свыше 135 тысяч раз. Мастер-класс по исторической каллиграфии набрал более 120 тысяч просмотров.

Экскурсию центра "Космонавтика и авиация" – "Время первых", рассказывающую о первопроходцах в освоении космоса, – увидели около 73 тысяч зрителей, передает портал мэра и правительства Москвы.

Также популярностью пользовались мастер-классы по кулинарному искусству. Самым просматриваемым стало видео с рецептом традиционных корейских лепешек.

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Кроме того, подписчики "Москвариума" наблюдали за тренировками касаток, азиатских выдр, байкальских нерп и познакомились с уникальной методикой дельфинотерапии.

Также посетители посмотрели фильмы о различных эпохах в истории страны, узнали, как проходила первая вакцинация в России и когда появились защитные маски.

В центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" ежедневно проходят консультации, посвященные поиску работы в новых условиях.

Помимо прочего, "Городская ферма" серию видеосюжетов, где можно посмотреть, как доить козу и делать скворечник. На вебинарах также можно узнать, как сделать дома сыры.

Ранее стало известно, что парк искусств "Музеон" покажет фотовыставку "Открытие Антарктиды" Русского географического общества. Работы приурочены к 200-летию со дня открытия материка.