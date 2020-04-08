Столичные парки подготовили онлайн-фотовыставки

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Весенние фотовыставки перешли с парковых стендов в онлайн-формат. Увидеть тематические экспозиции можно на сайтах и в социальных сетях парков.
Так, сад "Эрмитаж" в рамках проекта "Золотая маска" в городе" подготовил выставку, посвященную самым ярким сценам из спектаклей театров разных городов страны.
Посмотреть на старинную архитектурой можно на выставке "Европейские колонны. Красота опоры" Бабушкинского парка. Там представлены фотографии зданий Барселоны, Лиссабона, Рима и Херсонеса.
Кроме того, посетители узнают, как строили монастыри и другие сооружения зодчие античности и какое значение имеют форма колонны и ее декор, передает портал мэра и правительства Москвы.
Парк "Северное Тушино" презентовал выставку "Огни больших городов". Она посвящена тому, как преображаются в темное время суток известные российские достопримечательности.
Любители природы смогут найти там виртуальную выставку "Птицы наших парков". Подписчики увидят снимки пернатых и узнают места их обитания, повадки и рацион.
Парк искусств "Музеон" покажет фотовыставку "Открытие Антарктиды" Русского географического общества. Работы приурочены к 200-летию со дня открытия материка.
Усадьба Воронцово 10 апреля откроет сразу три виртуальные экспозиции. Фотовыставка "Открываем Антарктику вместе" также расскажет о континенте и его обитателях.
Кроме того, горожанам покажут проект "Такие разные", который включает фото сотрудников МЧС и скорой помощи. Рядом с каждым снимком можно прочитать личные истории героев.
Еще одна экспозиция посвящена истории и архитектуре усадьбы Воронцово. 12 апреля на сайте парка "Кузьминки" заработает выставка "Отдых в Кузьминках" об истории парка.
"Цифровое деловое пространство" (ЦДП) и Музей современной истории России ранее ко Всемирному дню здоровья открыли онлайн-выставку "Вирусу – бой! Победа близко".
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