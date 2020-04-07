Открылась онлайн-выставка "Вирусу – бой! Победа близко"

Фото: tech.cdp.events/antivirus
"Цифровое деловое пространство" (ЦДП) и Музей современной истории России открыли онлайн-выставку "Вирусу – бой! Победа близко". Она приурочена ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля.
Экспозиция создана на основе советских агитационных плакатов 20–30-х годов XX века, хранящихся в фондах музея. Их авторы – художники Александр Дейнека, Всеволод Эльский, Наталья Изнар и другие.
По словам генерального директора Музея современной истории России Ирины Великановой, главные преимущества этого вида искусства – наглядность, острая подача, доступность и своевременность.
На онлайн-выставке представлено 10 плакатов, лозунги которых были переосмыслены в связи с пандемией коронавируса. Теперь их герои призывают соблюдать правила гигиены и ограничительные меры.
Изображения также покажут на большом светодиодном экране на фасаде здания ЦДП со стороны Садового кольца.
Ранее сообщалось, что легендарная школа Баухаус, которой исполняется 101 год, покажет онлайн архивные фото, посвященные жизни учебного заведения.
Легендарная школа Баухаус представит архивные фото онлайн
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: