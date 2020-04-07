Открылась онлайн-выставка "Вирусу – бой! Победа близко"

Фото: tech.cdp.events/antivirus

"Цифровое деловое пространство" (ЦДП) и Музей современной истории России открыли онлайн-выставку "Вирусу – бой! Победа близко". Она приурочена ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля.

Экспозиция создана на основе советских агитационных плакатов 20–30-х годов XX века, хранящихся в фондах музея. Их авторы – художники Александр Дейнека, Всеволод Эльский, Наталья Изнар и другие.

По словам генерального директора Музея современной истории России Ирины Великановой, главные преимущества этого вида искусства – наглядность, острая подача, доступность и своевременность.

На онлайн-выставке представлено 10 плакатов, лозунги которых были переосмыслены в связи с пандемией коронавируса. Теперь их герои призывают соблюдать правила гигиены и ограничительные меры.

Изображения также покажут на большом светодиодном экране на фасаде здания ЦДП со стороны Садового кольца.

Ранее сообщалось, что легендарная школа Баухаус, которой исполняется 101 год, покажет онлайн архивные фото, посвященные жизни учебного заведения.