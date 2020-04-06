Врачи смогут бесплатно посетить выставку "Солдаты в белых халатах"

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Российские медики смогут бесплатно посетить выставку "Солдаты в белых халатах" в Государственном историческом музее в мае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

"Боевые потери военных медиков в годы войны занимают второе место после потерь среди солдат стрелковых рот и батальонов. Благодаря подвижническому труду советских врачей более 70% раненых были возвращены в строй", – сказал директор Исторического музея Алексей Левыкин.

Он рассказал, что и по сей день врачи выглядят в глазах народа героями, которые мужественно борются с коронавирусной инфекцией и препятствуют дальнейшему ее распространению по стране.

Левыкин подчеркнул, что сейчас крайне важно поддержать врачей не только словом, но и делом, поэтому было принято решение о бесплатном доступе к выставке для врачей.

В экспозицию войдут материалы из фондов ГИМ, медицинских музеев и частных собраний, большинство из которых будет экспонироваться впервые. Посетителям покажут фронтовую графику, живопись, фотографии, плакаты, отпечатки с редких негативов военного времени, а также редкие документы и медицинские предметы.

За сутки в РФ подтверждено 954 случая коронавирусной инфекции. Больше всего приходится на Москву – 591, в Московской области зарегистрировали 82.

В 80 регионах России выявлено 6343 случая. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 1,13 миллиона случаев заражения COVID-19, почти 63 тысячи человек скончалось.

