"Московские сезоны" организовали онлайн-программу с концертами и мастер-классами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
"Московские сезоны" организовали масштабную онлайн-программу "Московские сезоны дома". В рамках проекта будут представлены мастер-классы, лекции и концерты, приуроченные к грядущим праздникам.
В частности, 12 апреля в честь Дня космонавтики выйдет ролик "В четырех стенах космоса". В видео летчик-космонавт Федор Юрчихин и экскурсовод Денис Романенко расскажут о сложностях выживания в условиях изоляции. Юрчихин поделится опытом профессиональной деятельности космонавта, которая часто подразумевает работу в условиях замкнутого одиночества. Посетителей ждут уникальные истории о выживании в космосе и советы о жизни в режиме самоизоляции.
13 апреля, перед Пасхой, представители различных благотворительных фондов ("Вера", "Лапа Дружбы", "Котодетки" и других) расскажут о сложностях работы в условиях пандемии коронавируса. В видеоролике они поделятся опытом перехода на режим самоизоляции, а также расскажут, какие возможности есть для помощи их подопечным.
Кроме того, посетителей ждет регулярный выпуск серии видео, в которых повара расскажут о рецептах пасхальных угощений. Ролики будут выходить каждую неделю.
Также в рамках проекта "Московские сезоны дома" ежедневно будут появляться видео, в которых столичные фитнес-блогеры будут показывать различные методы разминки и другие способы не растерять форму во время режима самоизоляции. Новые ролики будут выходить каждый день с 9 утра.
Посетителей ожидает и интересная культурная программа. Так, 9 апреля уже вышла лекция блогера Светланы Килиной, посвященная булгаковской Москве. А с 11 апреля "Московские сезоны" запустят серию прямых эфиров, в которых будут выступать артисты театра "Градский Холл", многие из которых участвовали в шоу "Голос".
В проекте задействовали и участников фестиваля "Московская весна A Cappella", которые будут выступать в прямом эфире. Кроме того, новая звезда социальных сетей Бэла Карташева выступит с получасовым концертом 14 апреля в 13:00.
Все видеоролики будет представлены в официальном аккаунте "Московских сезонов" в сети Instagram. Там же можно будет знакомиться и с расписанием новых мероприятий.
Ранее стало известно о создании проекта "Онлайн. Библиогород". На портале можно будет познакомиться с подборками книг из фондов библиотек, а также посмотреть различные лекции, спектакли, концерты, литературные чтения и обзоры.
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