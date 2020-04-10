Москвичей пригласили на онлайн-выставки столичных музеев ко Дню космонавтики

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля, подготовили онлайн-выставки, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл, с помощью портала "Музейная Москва онлайн" можно увидеть документы, газетные статьи и вещественные реликвии, повествующие о первых полетах в космос и пионерах отрасли.

"В электронном виде доступны даже образцы ракетно-космической техники", – приводятся в материале его слова.

Можно увидеть коллекцию Музея космонавтики, состоящую из 402 экспонатов. На странице Музея Зеленограда доступны экспонаты онлайн-выставки "Герои космоса". Графику, акварель и ювелирные изделия на тему космоса можно увидеть онлайн на выставке в ЦВЗ "Манеж". Увидеть макет ракеты-носителя или реставрацию монументов можно в павильоне "Космос" на ВДНХ.

Ранее сообщалось, что все желающие могут посмотреть оцифрованные музейные экспонаты благодаря проекту "Музейная Москва онлайн".

Больше всего оцифрованных экспонатов представлено Государственным биологическим музеем имени Тимирязева. В онлайн-каталоге опубликовано 15,6 тысячи экспонатов.

Отмечается, что первое место в пятерке крупнейших онлайн-коллекций по количеству оцифрованных экспонатов занимает Государственный биологический музей имени Тимирязева.

