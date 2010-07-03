Экскурсии по Музею космонавтики будет проводить виртуальный кот

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
У Музея космонавтики появилось бесплатное мобильное приложение "Васька и звездочка", сообщает портал мэра и правительства Москвы. Это виртуальный гид по экспозиции с использованием технологии дополненной реальности.
Разработали его для детей младшего и среднего возраста, чтобы они могли ориентироваться среди экспонатов музея с помощью смартфона.
Проводить экскурсию для школьников будет трехмерный персонаж – кот Васька. Он будет рассказывать, чем прославились собаки Белка и Стрелка, в каких скафандрах люди летали на орбиту и выходили в открытый космос, что находится по ту сторону Луны, из чего состоят метеориты. Также Васька поможет выучить главные космические термины на русском и английском языках, которые используют все космонавты.
Чтобы пользоваться приложением, нужно всего лишь загрузить его в телефон. Версия доступна для мобильных устройств на платформе Android в Google Play. Работает приложение только на территории музея. Возле каждого экспоната размещены таблички с QR-кодами, и если навести на них камеру смартфона с работающим приложением, на экране сразу появится виртуальный кот-экскурсовод.
Замдиректора московского Музея космонавтики по научной работе Вячеслав Климентов рассказал, что площадку ежегодно посещают более 650 тысяч человек, и перед руководством музея стоит задача рассказывать о космосе доступно и интересно для всех посетителей.
"Особое внимание мы, конечно же, уделяем работе с детьми и стараемся придумать для них разные интерактивные форматы получения новых знаний", – подчеркнул он.
Мобильное приложение доступно на русском и английском языках. Его контент адаптирован для детей от 6 до 12 лет и старше 12 лет.
Ранее по просьбам москвичей были оцифрованы и выложены в интернет редкие книги, рукописи, монографии и дневники. Их можно найти на порталах "Музейная Москва онлайн", "История России в фотографиях", а также на сайтах Музея Маяковского, Дома-музея Марины Цветаевой и других.
Также были созданы QR-коды для экспонатов столичных музеев. YouTube-каналы появились у Московского музея современного искусства, Музея космонавтики, Дарвиновского музея и Государственной галереи на Солянке.
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