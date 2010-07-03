Как столичные музеи меняются по желанию москвичей

Фото: www.mos.ru

46 идей горожан по улучшению качества работы столичных музеев реализовано с начала года. Все предложения поступили в рамках краудсорсинг-проекта "Музеи Москвы", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

До конца 2021 года планируется воплотить в жизнь еще 54 идеи. Обсуждение проекта проходило с 19 по 30 ноября прошлого года на площадке crowd.mos.ru. Москвичи могли обсудить клиентоориентированность музеев, качество услуг, новые технологии и дополнительные мероприятия в музеях.

Участники проекта могли назвать причины, по которым они посещают или не посещают музеи. Всего было высказано более 1400 идей. Из них выбрали 100 актуальных предложений. Почти половина идей уже воплощена в жизнь.

В частности, многие участники проекта поддержали предложение перевести в электронный формат аудио- и видеоматериалы выставочных экспозиций. Идею уже воплотили в Музее Высоцкого – теперь посетителям доступна вся собранная фонотека певца.

По просьбам москвичей были оцифрованы и выложены в интернет редкие книги, рукописи, монографии и дневники. Их можно найти на порталах "Музейная Москва онлайн", "История России в фотографиях", а также на сайтах Музея Маяковского, Дома-музея Марины Цветаевой и других.

Также были созданы QR-коды для экспонатов столичных музеев. YouTube-каналы появились у Московского музея современного искусства, Музея космонавтики, Дарвиновского музея и Государственной галереи на Солянке.

Во многих городских музеях ввели единый билет на все экспозиции. По таким билетам можно посетить, к примеру, Музей Москвы или Дарвиновский музей. Они продаются на сайтах учреждений.

В будущем для музейных работников внедрят современный стандарт обслуживания посетителей. На территории возле выставочных комплексов обновят скамейки и разобьют клумбы, в зданиях музеев появятся стойки для зарядки мобильных устройств и почтовые ящики.