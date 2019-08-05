Место притяжения. Заброшенное депо у Курского вокзала превратят в модную площадку

Здание вагонного депо рядом с Курским вокзалом на улице Земляной Вал, оказавшееся на грани исчезновения, начнут капитально ремонтировать в начале следующего года. Об этом Москве 24 сообщил Александр Бровкин, руководитель архитектурных проектов архбюро Т+Т Architects.

Железнодорожное депо, построенное в 1906 году, сегодня напоминает руины: закопченные от неоднократных пожаров стены исписаны, облуплены, замусорены, а прогнившая крыша держится на подпорках. После ремонта здесь разместятся кафе, рестораны, офисы, коворкинг (коллективный офис) и площадка для спектаклей и концертов. Читайте подробнее о том, как будет выглядеть депо после восстановления.



Фото: предоставлено архитектурным бюро Т+Т Architects

Красный терракот

Длинный цех, примыкающий к железнодорожным путям, где в прошлом веке приводили в порядок вагоны, не снесут – его планируют капитально отремонтировать. По словам Александра Бровкина, состояние кирпичных стен толщиной более метра вполне хорошее: разрушены некоторые элементы кладки, но их планируется восстановить. Он уточнил, что к зданию не планируют создавать надстроек и пристроек.

От старой краски и налета времени до красного кирпича очистят стены: одну вдоль железной дороги, другую – со стороны бизнес-центра "Ситидел", а также два торцевых фасада со стороны Курского вокзала и Казаковского путепровода.

Фото: предоставлено архитектурным бюро Т+Т Architects

На кирпич не будут наносить краску и облицовочную плитку, здание оставят красно-терракотовым – таким, каким оно было построено более 110 лет назад. Стены лишь покроют гидрофобным составом, защищающим от влаги. В тех местах, где разрушена кладка, для воссоздания поверхности будут использовать старые кирпичи эпохи строительства здания.

Архитекторы не ставят задачи сделать точную копию депо образца 1906 года (да сейчас это и невозможно, так как проектная документация, содержащая подробное описание его строительства, не сохранилась), но воссоздадут те элементы, которые возможно – в текущем состоянии.

Музей под стеклом

Один фрагмент фасада, обращенного к бизнес-центру "Ситидел", восстанавливать не будут специально – его музеефицируют, накрыв стеклом и подсветив художественной подсветкой. Вечером прохожие увидят подсвеченную стеклянную витрину с историческим осколком здания.

По словам Александра Бровкина, под стеклом окажется участок протяженностью более десяти метров.

Фото: предоставлено архитектурным бюро Т+Т Architects

Новая жизнь депо

Внутри вагонного цеха сохранились три пары рельсов, а обветшавшую и полусгнившую кровлю от обрушения поддерживают опоры. Десятиметровые потолки делают здание внутри просторным и объемным.

Таким его и оставят: создавать дополнительные этажи архитекторы не планируют. "Внутреннее пространство постараемся сохранить таким, какое оно сейчас", – отметил представитель архбюро.

Пространство поделят на помещения разной площади. Кто въедет в депо, говорить пока рано, но предварительно планируется разместить здесь несколько кафе, ресторанов, офисы – стандартные и коллективные – по типу коворкинга.

Также появится и большая многофункциональная площадка для проведения концертов, спектаклей, съемок фильмов.

Фото: предоставлено архитектурным бюро Т+Т Architects

Крышу полностью перестроят, а подпорки, поддерживающие ее, демонтируют. "Кровля подгнила и обрушается, отремонтируем ее, сделаем новую конструкцию и покроем черным металлом", – пояснил Александр Бровкин.

В конек кровли встроят зенитные фонари, которые осветят арендные павильоны.

В железнодорожном стиле

Ряды рельсов внутри здания извлекут, а перед тремя бывшими въездными воротами, наоборот, уложат. Это подчеркнет близость железной дороги. "С помощью трех пар рельсов и шпал, а также скамеек и других элементов декора обыграем железнодорожную тему", – рассказал Бровкин.

Перед двумя торцами здания – как со стороны Курского вокзала, так и путепровода, ведущего на улицу Казакова, – сделают небольшие площади, которые будут выполнять роль уличных террас для кафе. Летом сюда будут выносить столики. От железной дороги площади для безопасности отгородят плотным забором.

Фото: предоставлено архитектурным бюро Т+Т Architects

Вдоль здания со стороны Земляного Вала проложат дорожку длиной около трехсот метров. По ней пешеходы дойдут от Курского вокзала до улицы Казакова, сократив свой путь на сотни метров.

"Раньше проходить к Казаковскому путепроводу нужно было через дворы, а сейчас мы сделаем благоустроенный путь, и можно будет пройти по прямой вдоль фасада. Новый маршрут сократит путь", – подчеркнул руководитель архитектурных проектов.