Московский "Эрмитаж" и здания-гиганты. Как будут выглядеть знаковые постройки столицы

Через пять лет в Москве появится свой "Эрмитаж". Филиал петербургского построят на ЗИЛе и посвятят современному искусству. Там же в этом году планируют открыть школу-гигант. А в Коммунарке начнется прием пациентов в крупнейшей больнице России. В течение трех лет восстановят после пожара библиотеку ИНИОН по советскому проекту. Рассказываем и показываем, как будут выглядеть новые здания.

Культура бывшей промзоны

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В июле в Москве разработали концепцию филиала Санкт-Петербургского Эрмитажа, который собираются построить на территории бывшего завода ЗИЛ. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, это будет уникальное строение в стиле конструктивизма. Его сделают из стекла и пропускающего свет камня, а фасадную конструкцию подвесят на специальный металлический каркас из пустотелых профилей.

"Этот каркас защитит от солнечного света этажи и позволит выставлять предметы искусства в открытых галереях без опасения, что их подвергнут разрушению", – пояснила Анастасия Пятова.

Абстрактный рисунок "экзоскелета" сделает его облик запоминающимся. Фасады "Эрмитажа" будут казаться воздушными и прозрачными.

Архитектурная концепция музея разработана совместно с архитектором Хани Рашидом. По его задумке построят пять высоких этажей.

На первом этаже высотой 18 метров разместятся информационные стойки, кафе, образовательный центр, магазин со спиральной лестницей, ведущей в библиотеку. На следующем этаже посетители попадут в картинную галерею с работами художников ХIX века, а еще выше будет выставка современных художественных произведений.

Благодаря высоким потолкам, художники смогут показывать здесь очень высокие скульптуры, подвешивать работы к потолку.

Пространство последнего этажа станет площадкой для экспериментов, рядом с ним расположатся кафе, ресторан. На открытой крыше сделают сад со скульптурами.

Предметам подберут помещения с подходящим освещением. В галереях с окнами будут выставляться картины, выполненные масляными красками, а также кожаные и деревянные изделия. В комнатах без окон покажут фотографии, предметы из ткани, бумаги. Открытые помещения отведут под экспозицию изделий из камня, керамики, металла.

Музей расположится в самом центре жилого квартала "ЗИЛАРТ" и будет соседствовать с одной стороны с большим "Парком искусств" и с другой стороны с "бульваром русского авангарда".

Большая медицина в Коммунарке

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В этом году в ТиНАО построят первую очередь больницы-гиганта – медицинский центр "Новомосковский". Четыре корпуса – платный, лечебно-диагностический, вспомогательный и патологоанатомический – построили на улице Сосенский Стан.

Больничные корпуса оснастят самым современным медицинским оборудованием.

"Здесь будет все необходимое для оказания качественной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи жителям ТиНАО и соседних районов. А в роддоме, по сути современном акушерском стационаре, будут созданы комфортные условия для мам и малышей", – рассказал мэр Сергей Собянин, выразив надежду на то, что первых пациентов больница примет до конца года.

Строительство медцентра в Коммунарке началось в январе 2017 года, и сейчас первые корпуса готовы на 80 процентов. В них проводят отделку помещений, монтируют инженерные сети, устанавливают медицинское оборудование, инженерные коммуникации убирают под полутораметровый потолок.

Специалисты центра смогут выполнять полный спектр медицинской помощи – от современной диагностики до проведения сложных высокотехнологичных операций. Всего здесь будут работать 2,5 тысячи медиков. Приемное отделение, оснащенное по самым высоким стандартам медпомощи, примет до 90 человек в день.

Пациентам будет комфортно и просторно в палатах с большими окнами и высокими потолками, санузлы приспособлены для доступа маломобильных граждан, а многофункциональные кровати будут оснащены электроприводом и кнопками вызова медицинского персонала.

На следующем этапе в 2020 году построят еще пять корпусов больницы: амбулаторный, детский стационар на 180 коек, родильный дом на 130 коек, инфекционный корпус и подстанцию скорой помощи.

Здесь объединят детскую и взрослую больницы, а также перинатальный центр, лечебно-диагностический и амбулаторный центры. Оборудуют клинику вертолетной площадкой, сюда будут доставлять экстренных пациентов, эвакуируемых с мест ДТП и катастроф: техногенных и природных.

Таким образом, в крупнейшем медицинском центре будет девять корпусов общей площадью 157 тысяч квадратных метров, рассчитанных на 1 016 коек с реанимационными отделениями и 30 – c операционными.

Школа-гигант и роботы

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Крупнейшую школу в России на 2,5 тысячи учеников построили на территории бывшего завода ЗИЛ. В июле прошла итоговая проверка здания Мосгорстройнадзором.

"Сейчас застройщик устраняет замечания. Затем будет оформлено разрешение на его ввод", – заявил глава Мосгорстройнадзора Олег Антосенко.

Школа расположена на Автозаводской улице, владении 23, в районе Даниловский. Четырехэтажное здание поделят на тематические зоны: блок начальной школы, блок основной и старшей школы и культурно-спортивный.

Ученики школы будут изучать лазерные технологии, прикладную космонавтику, судостроение, микробиологию, строить виртуальную реальность и создавать роботов. Посвящать себя этим увлечениям они смогут после уроков в детском технопарке "Кванториум", посещение которого будет доступно для ребят и из других московских школ.

В лаборатории ребята смогут собрать простейшие медицинские приборы, которые измеряют показатели здоровья организма: биоэлектрическую активность сердца, головного мозга, мышечную активность.

Спортзал можно будет делить на зоны по видам активностей с помощью занавеса на электроприводе. Здесь, кстати, дети смогут попробовать себя в том числе во флорболе – хоккее с мячом.

Театральный зал оснастят современной акустической системой, профессиональным осветительным и музыкальным оборудованием. Откроются также залы для гимнастики и хореографии.

В группах продленного дня обустроят универсальные комнаты для отдыха и занятий, в том числе несколько спален. В столовой будет два обеденных зала: на 450 мест для учащихся младших классов и на 800 мест – для старшеклассников.

Из-за сложной архитектурной конфигурации и большой площади в школьных коридорах установят сенсорные информационные киоски, с помощью которых ученики, преподаватели и посетители смогут найти нужный кабинет.

Дети, живущие в ЖК по соседству, смогут попасть из учебного центра домой с помощью специального перехода, не выходя на проезжую часть.

Сейчас самая большая школа в России находится в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы. Она рассчитана на 2,1 тысячи учеников.

По советским стандартам

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К концу 2022 года восстановят после пожара 2015 года библиотеку ИНИОН по проекту создателя здания – архитектора Якова Белопольского. Об этом журналистам рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, здание сильно пострадало при пожаре. Его конструкции – железобетонные и металлические – от высоких температур утратили прочность и не соответствуют требованиям безопасности, поэтому здание восстановят в прежних размерах, сохранив его пропорции и внешний облик.

"Здание библиотеки не имеет статуса памятника, но, безусловно, этот объект в стиле модернизма представляет культурную, историческую, художественную ценность. Восстановление здания будет в соответствии с проектом выдающегося советского архитектора Якова Белопольского", – подчеркнул главный архитектор Москвы.

В отделке фасадов будут использовать натуральный камень, максимально близко подобранный к оригиналу по тону рисунка и фактуре.

После воссоздания библиотеки расширятся функциональные возможности здания. К сохраненным уцелевшим подземным этажам прибавят еще два уровня во дворе. Там расположится новая часть фондохранилища.

По предварительной оценке, на восстановление ИНИОНа уйдет два–три года.

"Разрешение на строительство действует до ноября 2022 года. Работы будет контролировать Ростехнадзор, финансировать – федеральный бюджет", – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Здание ИНИОН было построено в 1964–1967 годах по проекту Якова Белопольского, Ефима Вулых и Льва Мисожникова.

В январе 2015 года в библиотеке случился пожар, значительная часть постройки была утрачена, оставшаяся находится в непригодном состоянии для эксплуатации.