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Москва 24

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07:55

Уникальные фото из архива планетария покажут в Москве

город досуг выставки парки наука

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уникальные снимки звезд, планет и галактик, а также астрономических приборов разных лет можно будет бесплатно увидеть в столичном парке "Зарядье".

Выставка, приуроченная к 90-летию планетария, пройдет с 2 по 20 ноября в павильоне "Купол", передает портал мэра и правительства Москвы.

Редкие кадры объединены проектом "Лента времени". Это фотографии из архива планетария с 1929 года. Фото разместят в хронологическом порядке.

Кроме этого, гости увидят этапы строительства здания планетария, памятника конструктивизма. Большая часть фото будет продемонстрирована впервые.

В первый день работы выставки в 14:00 все желающие смогут посетить бесплатный мастер-класс по астрофотографии, где научат делать красивые снимки звездного неба.

Московский планетарий к своему юбилею 5 ноября также подготовил цикл научно-познавательных лекций о космосе и астрономии.

"Это наш город": в планетарии стартовал курс лекций о космосе и астрономии

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