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Общество

15:56

Москвичи смогут увидеть два метеорных дождя в октябре

общество наука

Фото: depositphotos/raspirator

Жители столицы увидят два метеорных дождя – Дракониды и Ориониды – до конца октября. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

По словам астрономов, Дракониды достигнут своего пика в ближайшую среду, 9 октября. Специалисты ожидают увидеть не менее десяти метеоров в час.

Кроме того, согласно прогнозам, на 21 октября придется пик метеорного дождя Ориониды. Его интенсивность составит до 20 метеоров в час, уточнили в планетарии.

Ранее специалисты рассказали, что Дракониды состоят из множества мельчайших частичек – осколков кометы 21Р/Джакобини – Циннера. Метеоры вспыхивают и сгорают, попадая в атмосферу Земли. По этой причине падающие звезды будут желтовато-красного цвета, пояснили эксперты. Любителям астрономии напомнили, что наблюдать за звездами лучше в местах с минимальной засветкой, например, где-нибудь за городом.

В этом году, считает астроном Александр Якушечкин, метеорный поток Дракониды может показать неожиданный всплеск активности. По его мнению, нестабильная активность Драконид говорит об их сравнительной молодости.

В ночь на 13 августа небо над Москвой также украсил звездный дождь – метеорный поток Персеиды. По словам экспертов, он входит в тройку самых зрелищных космических явлений – белые светящиеся струйки будто "расчерчивают" ночной небосвод.

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