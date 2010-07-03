Россияне купили метеоритов на 5,5 млн рублей

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За последние семь лет россияне совершили 172 сделки по продаже метеоритов или их осколков. Общая сумма сделок составила 5,5 миллиона рублей, подсчитали аналитики сервиса объявлений Avito.

Чаще всего метеориты покупают и продают в Москве (четверть от всех сделок по стране). Средняя цена одного такого объекта – 54 тысячи рублей. Стоимость камней зависит от многих факторов, в том числе от массы и субъективной ценности, которую определяет продавец.

За 10 миллионов рублей в Московской области продается "фрагмент космического тела", найденный "в одной из аномальных зон Калужской области". В объявлении указано, что камень "периодически "плачет", оставляя оранжевый след". Однако пока покупатели метеорита не нашлись. Самая дорогая сделка про продаже произошла в Казани – в этом городе камень продали за два миллиона рублей.

В феврале прошлого года редкий фрагмент метеорита весом 70 фунтов (более 30 килограмм), обнаруженный в Аризонском кратере в США, был продан в ходе интернет-торгов аукционного дома Christie's за рекордные 237,5 тысячи долларов. Оценочная стоимость лота составляла 150-250 тысяч долларов.

С 16 по 25 апреля москвичи смогут увидеть первый звездопад этой весны. Метеорный поток под названием Лириды считается одним из самых зрелищных, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Своего пика он достигнет в ночь на 23 апреля. За один час в ночном небе будут пролетать до 20 "падающих звезд".