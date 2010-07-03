Россияне купили метеоритов на 5,5 млн рублей

За последние семь лет россияне совершили 172 сделки по продаже метеоритов или их осколков. Общая сумма сделок составила 5,5 миллиона рублей, подсчитали аналитики сервиса объявлений Avito.
Чаще всего метеориты покупают и продают в Москве (четверть от всех сделок по стране). Средняя цена одного такого объекта – 54 тысячи рублей. Стоимость камней зависит от многих факторов, в том числе от массы и субъективной ценности, которую определяет продавец.
За 10 миллионов рублей в Московской области продается "фрагмент космического тела", найденный "в одной из аномальных зон Калужской области". В объявлении указано, что камень "периодически "плачет", оставляя оранжевый след". Однако пока покупатели метеорита не нашлись. Самая дорогая сделка про продаже произошла в Казани – в этом городе камень продали за два миллиона рублей.
В феврале прошлого года редкий фрагмент метеорита весом 70 фунтов (более 30 килограмм), обнаруженный в Аризонском кратере в США, был продан в ходе интернет-торгов аукционного дома Christie's за рекордные 237,5 тысячи долларов. Оценочная стоимость лота составляла 150-250 тысяч долларов.
С 16 по 25 апреля москвичи смогут увидеть первый звездопад этой весны. Метеорный поток под названием Лириды считается одним из самых зрелищных, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Своего пика он достигнет в ночь на 23 апреля. За один час в ночном небе будут пролетать до 20 "падающих звезд".
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