Метеорный поток Лириды: москвичи увидят первый звездопад весны

С 16 по 25 апреля москвичи смогут увидеть первый звездопад этой весны. Метеорный поток под названием Лириды считается одним из самых зрелищных, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Своего пика он достигнет в ночь на 23 апреля. За один час в ночном небе будут пролетать до 20 "падающих звезд". Их скорость составит 48 километров в секунду. Если погода позволит, наблюдать звездопад можно будет даже без специального оптического оборудования.
"Метеоры потока Лириды белые и достаточно быстрые. Они проявляются на небе яркими вспышками. Для наблюдений метеорного дождя ни телескоп, ни бинокль не потребуются", – рассказали в пресс-службе Московского планетария.
Лириды появляются каждый год. В апреле Земля проходит сквозь шлейф пыли, который оставила после себя комета C/1861 G1 Тэтчер. Комету, названную в честь открывшего ее астронома-любителя А.Э. Тэтчера, обнаружили 5 апреля 1861 года. Она является долгопериодической, один виток вокруг Солнца она делает за 415 лет.
Лириды наряду Персеидами (август) и Геминидами (декабрь) считаются самыми большими метеорными потоками. Свое название они получили от созвездия Лиры, в котором находится радиант потока – точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры.
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