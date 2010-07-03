Москвичи увидят звездный дождь в ночь на 9 октября

Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Метеорный поток Дракониды может показать неожиданный всплеск активности, сообщил РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин. По его словам, максимума свой активности звездопад достигнет в ночь на 9 октября.
На широте Москвы условия для наблюдения за метеорным потоком будут даже лучше, чем в Крыму, отметил Якушечкин. Он пояснил, что яркая Луна в ночь среду зайдет за горизонт на час раньше – в 00:30, а так называемая голова Дракона – радиант метеорного потока – расположится на высоте около 30 градусов.
Астроном напомнил, что за звездами лучше наблюдать в месте с минимальной засветкой – где-нибудь за городом. Падающие звезды будут желтовато-красного цвета.
"Найти созвездие Дракона на небе несложно: голова Дракона, где находится радиант потока, расположена недалеко от одной из самых ярких звезд – Веги в созвездии Лиры", – уточнил Якушечкин.
Метеорный поток Дракониды состоят из множества мельчайших частичек – осколков кометы 21Р/Джакобини – Циннера. Попадая в атмосферу Земли, метеоры вспыхивают и сгорают.
По мнению ученых, нестабильная активность Драконид свидетельствует о сравнительной молодости этого метеорного потока. Пока довольно сложно определить величину активности потока на тот или иной год, рассказал Якушечкин.
Звездный дождь украсил небо над Москвой также в ночь на 13 августа. По словам экспертов, этот метеорный поток Персеиды входит в тройку самых зрелищных космических явлений: белые светящиеся струйки будто "расчерчивают" ночной небосвод.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: