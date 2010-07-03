Москвичи увидят звездный дождь в ночь на 9 октября

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Метеорный поток Дракониды может показать неожиданный всплеск активности, сообщил РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин. По его словам, максимума свой активности звездопад достигнет в ночь на 9 октября.

На широте Москвы условия для наблюдения за метеорным потоком будут даже лучше, чем в Крыму, отметил Якушечкин. Он пояснил, что яркая Луна в ночь среду зайдет за горизонт на час раньше – в 00:30, а так называемая голова Дракона – радиант метеорного потока – расположится на высоте около 30 градусов.

Астроном напомнил, что за звездами лучше наблюдать в месте с минимальной засветкой – где-нибудь за городом. Падающие звезды будут желтовато-красного цвета.

"Найти созвездие Дракона на небе несложно: голова Дракона, где находится радиант потока, расположена недалеко от одной из самых ярких звезд – Веги в созвездии Лиры", – уточнил Якушечкин.

Метеорный поток Дракониды состоят из множества мельчайших частичек – осколков кометы 21Р/Джакобини – Циннера. Попадая в атмосферу Земли, метеоры вспыхивают и сгорают.

По мнению ученых, нестабильная активность Драконид свидетельствует о сравнительной молодости этого метеорного потока. Пока довольно сложно определить величину активности потока на тот или иной год, рассказал Якушечкин.

Звездный дождь украсил небо над Москвой также в ночь на 13 августа. По словам экспертов, этот метеорный поток Персеиды входит в тройку самых зрелищных космических явлений: белые светящиеся струйки будто "расчерчивают" ночной небосвод.