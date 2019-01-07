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07 января, 21:28

Афиша звездного неба на 2019 год. Когда москвичи увидят кольца Сатурна?

наука досуг

07 января, 21:28

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Фото: ТАСС/R4924_italyphotopress

Какие удивительные небесные явления ожидают жителей Земли в 2019 году и какие из них смогут увидеть москвичи, рассказал астроном Леонид Барунишвили.

По словам специалиста, пишет "Вечерняя Москва", уже 21 января произойдет одно из самых зрелищных лунных затмений. "Луна будет находиться близко к Земле и окрасится в багряный цвет. Жаль, что вживую наблюдать это явление смогут лишь жители Америки, Западной Европы и Африки", − отметил Барунишвили.

Кроме того, этой весной Венера вновь вступит в противостояние с Землей. Это означает, что две планеты окажутся на одной линии, пояснил астроном.

Жителям Центральной России и, в частности, столичного региона особенно повезет в июле. В этот летний месяц Сатурн приблизится к Земле настолько, что любители астрономии смогут увидеть даже его кольца и крупнейший спутник Титан. Солнечное затмение ожидается 2 июля, однако, наблюдать за ним можно будет лишь очень далеко от Москвы − в Чили или Аргентине.

Еще одно уникальное астрономическое явление произойдет 11 ноября 2019 года. В этот день можно будет увидеть Меркурий в виде маленькой точки на фоне солнечного диска. "Наблюдать редкое явление можно будет более четырех часов, только не забывайте о вреде для глаз", − предупредил специалист. Он отметил, что за 100 лет проход Меркурия случается не более десятка раз.

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