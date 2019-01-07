Афиша звездного неба на 2019 год. Когда москвичи увидят кольца Сатурна?

Какие удивительные небесные явления ожидают жителей Земли в 2019 году и какие из них смогут увидеть москвичи, рассказал астроном Леонид Барунишвили.
По словам специалиста, пишет "Вечерняя Москва", уже 21 января произойдет одно из самых зрелищных лунных затмений. "Луна будет находиться близко к Земле и окрасится в багряный цвет. Жаль, что вживую наблюдать это явление смогут лишь жители Америки, Западной Европы и Африки", − отметил Барунишвили.
Кроме того, этой весной Венера вновь вступит в противостояние с Землей. Это означает, что две планеты окажутся на одной линии, пояснил астроном.
Жителям Центральной России и, в частности, столичного региона особенно повезет в июле. В этот летний месяц Сатурн приблизится к Земле настолько, что любители астрономии смогут увидеть даже его кольца и крупнейший спутник Титан. Солнечное затмение ожидается 2 июля, однако, наблюдать за ним можно будет лишь очень далеко от Москвы − в Чили или Аргентине.
Еще одно уникальное астрономическое явление произойдет 11 ноября 2019 года. В этот день можно будет увидеть Меркурий в виде маленькой точки на фоне солнечного диска. "Наблюдать редкое явление можно будет более четырех часов, только не забывайте о вреде для глаз", − предупредил специалист. Он отметил, что за 100 лет проход Меркурия случается не более десятка раз.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.