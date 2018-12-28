Москвичи в январе увидят звездопад и красную Луну

С 29 декабря по 4 января в московском небе можно наблюдать парад планет
В начале 2019 года жители Москвы смогут увидеть уникальные астрономические явления – звездный дождь и лунное затмение. Своих пиков они достигнут 4 и 21 января. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на Московский планетарий.
Поток Квадрантиды можно будет увидеть в ночь на 4 января. Причем астрономы отметили, что это будет один из ярчайших звездопадов в наступающем году – до 120 падающих звезд в час. При безоблачной погоде метеоры будут видны без специального оптического оборудования.
С 29 декабря по 4 января в московском небе можно наблюдать парад планет
"Начало каждого года знаменуется фейерверком метеорного потока Квадрантиды, который длится с 28 декабря по 12 января. Пик звездопада в этом году придется в ночь на 4 января. Это удивительное зрелище, когда на звездном небе внезапно вспыхивают метеоры. Создается впечатление, что упала звезда. Однако падают не звезды, а маленькие частички пыли от астероида, которые с большой скоростью входят в атмосферу Земли и сгорают", – пояснил планетарий.
21 января москвичи смогут увидеть первое в 2019 году полное лунное затмение: диск Луны полностью уйдет в тень от Земли в 08:12. Астрономы отмечают, что для наблюдений понадобятся бинокли и телескопы, но при подходящей погоде рассмотреть Луну можно будет без специальной оптики. Затмение будет продолжаться с 06:34 до 09:51. Лунные затмения происходят при условии полнолуния и когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. В тот момент, когда наша планета отбрасывает тень на Луну, спутник приобретает красноватый оттенок. Из-за этого явление еще называют кровавой или красной Луной.
В Новый год москвичей порадует мини-парад планет. С 29 декабря по 4 января в предрассветные часы можно будет наблюдать серп Луны, Венеру, Юпитер и Меркурий. Они выстроятся в ряд над юго-восточным горизонтом. Рядом засияют звезды Антарес, Спика и Арктур. Набирая высоту над южным горизонтом, все участники новогоднего парада планет постепенно будут исчезать в лучах восходящего Солнца.
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