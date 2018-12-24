Москвичи увидят мини-парад планет и звездопад в новогодние праздники

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В новогодние праздники москвичей порадуют сразу два ярких астрономических события – мини-парад планет и звездопад. Об этом сообщает пресс-служба столичного планетария.

С 29 декабря по 4 января в предрассветные часы в небе над Москвой можно будет наблюдать мини-парад планет: серп Луны, Венера, Юпитер и Меркурий выстроятся в ряд над юго-восточным горизонтом. Рядом засияют Антарес, Спика и Арктур. Набирая высоту над южным горизонтом, все участники новогоднего парада планет постепенно будут исчезать в лучах восходящего Солнца, рассказали специалисты.

Кроме того, в начале нового года над столицей пройдет звездопад из созвездия Волопас. По словам астрономов, метеорный поток Квадрантиды будет активным с 28 декабря по 12 января, а его пик ожидается в ночь с 3 на 4 января, когда небосвод осветят до 120 метеоров в час.

Как пояснили сотрудники планетария, свое название этот метеорный поток получил от созвездия Стенного Квадранта. Любоваться звездопадом Квадрантиды лучше всего с 23:00 и до рассвета, добавили ученые.

В середине декабря жители столицы увидели самую яркую за пять лет комету. Она приблизилась к Земле на расстояние 11,5 миллиона километров. Другим крупным событием декабря стал огромный звездопад в ночь на 14 декабря. Тогда наша планета прошла сквозь рой мелких частиц, выброшенных в космос астероидом Фаэтон.