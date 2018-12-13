Звезды сошлись: огромный звездопад ждет москвичей в ночь на 14 декабря

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До 120 "падающих звезд" в час смогут увидеть жители Москвы в ночь на 14 декабря, рассказали Агентству "Москва" в Московском планетарии.
С 4 по 17 декабря на ночном небе наблюдается один из красивейших ежегодных метеорных потоков Северного полушария – Геминиды.
Это явление происходит, когда Земля проходит через рой мелких частиц, выброшенных в космос астероидом Фаэтон.
В этом году пик метеорного потока придется на ночь с 13 по 14 декабря. Увидеть декабрьский звездопад получится при условии ясной погоды.
Область вылета метеоров – радиант – расположен в созвездии Близнецы. Луна будет близка к новолунию и не помешает наблюдениям.
Фаэтон – объект, открытый в 1983 году. Это нечто среднее между астероидами и кометами. Орбита Фаэтона очень вытянута, что позволяет ему в процессе движения вокруг Солнца пересекать орбиты Меркурия, Венеры, Земли и Марса.
Исследования метеорного потока показали, что возраст его метеорных частиц составляет около тысячи лет.
16 декабря жители Москвы увидят комету Виртанена – самую яркую комету за последние пять лет. Она будет находиться от Земли всего в 30 раз дальше, чем Луна.
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