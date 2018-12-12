Москвичи увидят в декабре самую яркую комету за пять лет

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Жители Москвы увидят 16 декабря комету Виртанена – самую яркую комету за последние пять лет. Она будет находиться от Земли всего в 30 раз дальше, чем Луна, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Московский планетарий.

13 декабря комета пройдет максимально близко от Солнца и станет ярче, 16 декабря она сблизится с Землей на расстояние 11,5 миллиона километров и достигнет яркости в 3-4m.

Комета будет похожа на туманное зеленое "облако" диаметром вдвое больше диска Луны. Чтобы увидеть ее, необходимо смотреть боковым зрением на темное, незасвеченное небо. Лучше всего комету будет видно после захода Солнца над южным горизонтом на территории России и ближайших стран с 13 по 16 декабря.

10 сентября комета 21Р/Джакобини-Циннера приблизилась на максимальное расстояние к Земле. Жители Москвы могли наблюдать за ее свечением.

В ночь на 14 и 22 декабря москвичи увидят два больших звездопада – метеорный поток Геминиды и Урсиды. В эти дни в столице ожидается ясная погода.