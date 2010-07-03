Московский планетарий проведет для горожан лекции о космосе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский планетарий 5 ноября отмечает 90-летие. К своему юбилею он подготовил цикл научно-познавательных лекций о космосе и астрономии, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Известные космонавты, астрофизики, астрономы и мастера астрофотографии расскажут, откуда берется полярное сияние, есть ли жизнь на других планетах и сколько весит лунный грунт.

Лекции будут проходить с 6 октября по 11 ноября в парке "Зарядье" и в Московском планетарии. Чтобы попасть на них, потребуется регистрация. Одновременно присутствовать на каждой встрече смогут около ста человек.

Уже в ближайшее воскресенье в лектории павильона "Заповедное посольство" в парке "Зарядье" пройдет первая лекция "Человек в невесомости". Герой России летчик-космонавт Валерий Токарев расскажет о пути к звездам и о пилотируемой космонавтике.

Космонавт, дважды побывавший на орбите, поделится, что видел из иллюминатора космического корабля, как поддерживал физическую форму, какую одежду носил во время пребывания на МКС и чем питались члены экипажа.

9 октября в конференц-зале Московского планетария эксперт в области космонавтики, журналист и блогер Виталий Егоров прочтет лекцию "Год Луны по восточному календарю".

24 октября в Московском планетарии можно будет послушать лекцию "Астрономия на сфере". Занятие пройдет в Большом звездном зале. 2 ноября Андрей Кузнецов откроет секреты астрофотографии. Встреча пройдет в павильоне "Купол" в "Зарядье".

5 ноября астроном Дмитрий Трушин расскажет о самых необычных и красивых небесных явлениях: солнечных и лунных затмениях, полярных сияниях, метеорных потоках. Мероприятие пройдет в павильоне "Купол".

11 ноября астроном Вячеслав Авдеев расскажет о значении и уникальности такого редкого явления, как прохождение планеты Меркурий по диску Солнца. Лекция также состоится в павильоне "Купол".

Здание Московского планетария, построенное по проекту архитекторов Михаила Барща и Михаила Синявского, относится к памятникам эпохи конструктивизма. Авторы проекта гордились гигантским куполом, диаметр которого составляет 25 метров. Сегодня под ним установлен проектор звездного неба последнего поколения.

В День города москвичи могли понаблюдать за звездами с крыши главного входа Парка Горького. Там установили телескопы, гостям помогали астрономы-профессионалы.