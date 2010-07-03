Москвичи смогут понаблюдать за звездами с крыши входа в Парк Горького

11:34
11:34
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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В День города москвичи смогут понаблюдать за звездами с крыши главного входа Парка Горького. Астрономическое наблюдение для всех желающих подготовил Московский планетарий, сообщает Агентство "Москва".
Акция, посвященная 90-летию планетария, получила название "100 часов астрономии". На крыше в парке установят телескопы, помогать гостям будут астрономы-профессионалы.
Если погода будет хорошей, можно будет разглядеть в небе над Москвой созвездия Кассиопеи, Андромеды, Лебедя, Орла и Лиры.
Акция будет проходить до конца сентября по будням, кроме вторника, с 21:00 до 00:00. Впервые в рамках этого проекта пройдут лекции прямо под открытым звездным небом.
День города будет отмечаться 7 и 8 сентября. В эти дни пройдут концерты, ярмарки, театральные постановки, мастер-классы, соревнования и fashion-показы. Для гостей выступит более тысячи популярных исполнителей. Основная часть событий будет посвящена 80-летнему юбилею ВДНХ. В конце праздника над Москвой прогремит традиционный салют.
7 и 8 сентября столичные музеи можно будет посетить бесплатно. Различные мероприятия пройдут на 80 городских площадках. Например, в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет концерт. В субботу, 7 сентября, в 16:30 будут выступать симфонический оркестр имени Рахманинова и солисты Большого театра. А в воскресенье в 15:30 посетители послушают джазовый ансамбль.
На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.
В Москве будут действовать восемь спортивных объектов: 35-метровый бассейн для sup-серфинга, восьмиметровый скалодром, площадка для занятий паркуром, скейт-парк, зиплайн- и хайлайн-трассы, фристайл-слалом на роллердроме и другие.
Праздничные фейерверки можно будет увидеть с 33 площадок, большая часть которых находится в парках. Представления начнутся 7 сентября в 21:00 и продлятся не менее пяти минут.
"Мосгорсправка": День города
Сюжет: День города – 2019
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