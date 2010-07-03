Москвичей пригласили отметить День города в библиотеках

08:11
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичных библиотеках и культурных центрах пройдут около 450 мероприятий в честь Дня города, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, большая часть из них запланирована на 7 и 8 сентября.
"Специальные события в честь Дня города подготовили 299 библиотек и 144 культурных центра. Москвичей и туристов ждут познавательные квесты, экскурсии, мастер-классы, лекции, встречи с писателями и многое другое", – отметила Сергунина.
В субботу, 7 сентября, посетители центра культуры и творчества "Нега" смогут принять участие в квесте "Моя Москва". События развернутся не только в залах центра, но и во дворе. Участникам нужно будет собрать карту столицы. Начало квеста запланировано на 11:00.
Московские библиотеки также подготовили познавательные квесты. В субботу с 12:00 до 15:00 в Центральной городской библиотеке имени Гайдара в парке "Усадьба Трубецких" пройдут интеллектуальные игры для детей. Юных гостей ждет квест, посвященный героям сказок. На разных точках маршрута ребята отгадают загадки или выполнят задания.
7 сентября в 12:00 в библиотеке № 239 начнется познавательная киновикторина "Я шагаю по Москве". Гостям расскажут про экранные образы Москвы в разные эпохи. Участникам предложат угадать улицы, площади и памятники столицы по фрагменту известного фильма. В 14:00 начнется встреча с писателем Виктором Коростышевским.
В субботу вечером гости библиотеки № 10 совершат познавательную прогулку "Моя Пресня. Грузинская слобода". Экскурсия начнется в 19:00 у станции метро "Краснопресненская", рядом с памятником рабочему-дружиннику.
В воскресенье, 8 сентября, в Доме культуры "Берендей" в 12:00 состоится краеведческий мастер-класс "Прочти свой город". Участие в нем смогут принять взрослые и дети.
В Детском отделе библиотеки № 3 имени Добролюбова 8 сентября пройдет день открытых дверей. Для гостей будут проходить экскурсии по залам библиотеки, декорированным в разных стилях.
Полный список учреждений, где подготовили праздничную программу в честь Дня города, а также даты и время проведения мероприятий можно посмотреть здесь.
"Мосгорсправка": День города
Ранее стало известно, что столицу ко Дню города украсят более 2,8 тысячи праздничных конструкций. В темное время суток заработает праздничный режим архитектурно-художественной подсветки, а на различных типах рекламных носителей появятся 1100 поздравительных плакатов. К празднику оформят как традиционные площадки, так и новые благоустроенные территории в центре и административных округах. Будут украшены транспортные узлы, аэропорты и вокзалы, городские и народные парки и фестивальные зоны.
Главной темой в концепции оформления города станет 80-летие ВДНХ. Стилистическое оформление составит серия оригинальных, созданных на основе разработанных художницами Варварой Степановой и Любовью Поповой в 1923-1924 годах орнаментов для Первой Московской ситценабивной фабрики.
На время празднования Дня города улицы Тверская, Моховая и Охотный Ряд станут пешеходными. Там откроют четыре тематические площадки, посвященные символам и эпохам в истории ВДНХ.
Сюжет: День города – 2019
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