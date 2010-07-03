SUP-регата в День города соберет свыше тысячи участников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В День города в столице состоится серия заплывов для любителей sup-серфинга, сообщает "Вечерняя Москва".

Спортивный праздник пройдет на Водоотводном канале. 7 сентября состоится тренировка. С 12:00 до 15:00 организаторы анонсируют ознакомительное катание: "пробуем трассу, наслаждаемся видами Москвы".

8 сентября – основной день соревнований. Старт назначен на Озерковской набережной, далее маршрут протяженностью 12 километров пролегает вдоль Садовнической и Болотной набережных до памятника "В ознаменование 300-летия российского флота" Зураба Церетели.

Принять участие в заплыве могут все, кому больше 18 лет. Несовершеннолетние спортсмены могут участвовать в присутствии и с согласия родителей. При себе нужно иметь свой SUP-борд, спасательный жилет и справку от терапевта. Зарегистрироваться можно по ссылке. Участие бесплатное.

Несколькими днями ранее Москве прошла гонка Strong Waves Tour по SUP-серфингу. Участники встретились лицом к лицу в Строгинской пойме, на территории пляжа "Маяк". Участие в соревнованиях приняли 55 спортсменов, среди которых были сильнейшие атлеты SUP-бординга. Победители и призеры соревнований получили ценные призы от партнеров мероприятия.

Более 250 праздничных программ пройдет в столице по случаю Дня города. Центральной площадкой празднования станет Тверская улица. Программу составили с учетом мнения москвичей, принявших участие в голосовании в "Активном гражданине". Торжественное открытие Дня города состоится 7 сентября на ВДНХ.

