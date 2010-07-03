Около 600 мастер-классов и лекций пройдет на Тверской в День города

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В День города на улице Тверской пройдет порядка 600 мероприятий – мастер-классов и лекций.

"Темой праздника станет не только день рождения Москвы, но и 80-летний юбилей ВДНХ. Для гостей подготовили уникальную интерактивную программу: целых 600 лекций и мастер-классов по ремеслам и профессиям, что представлены в "Технограде" и Парке ремесел на ВДНХ", – сообщили в оргкомитете цикла уличных мероприятий "Московские сезоны".

Серию мастер-классов организуют совместно с "Союзмультфильмом": дети смогут вылепить из пластилина любимых героев. На площадке "Рождение легенды" будет работать "Мотомастерская". Там посетители смогут разобраться в устройстве мотоциклов и попробовать себя в роли слесаря-механика. На площадке "Программа возрождения" гостям дадут советы на тему развития бизнеса и личностного роста.

Ранее сообщалось, что в проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, с помощью которого москвичи выбрали праздничную программу Дня города. В опросе приняло участие более 150 тысяч человек.

Мероприятия, посвященные благотворительным акциям, заинтересовали 14,16 процента человек. Также в ходе голосования было предложено несколько своих вариантов. Так, горожане предложили устроить показ фильма "Я шагаю по Москве" в кинотеатрах на открытом воздухе и провести исторические квесты.

Также участники проекта "Активный гражданин" проголосовали за праздничную программу в округах столицы. По итогам голосования выяснилось, что большее предпочтение горожане отдают современной музыке, за этот вариант высказались 37,34 процента москвичей.

День города в Москве отметят 7 и 8 сентября. Для москвичей и гостей столицы будут организованы различные мастер-классы, спортивные и интеллектуальные соревнования, уличные спектакли, концерты и праздничный фейерверк.

В День города столичные районы украсят около 1,5 тысячи цветников фестиваля "Цветочный джем". Участникам конкурса бесплатно выдадут растения, инвентарь и все необходимые инструменты.

15 августа стартовали 30 бесплатных экскурсий по Москве, приуроченные ко Дню города. Они продлятся до 6 сентября. Почти половина из них будут посвящены юбилею ВДНХ. Другие маршруты пройдут по московским паркам, старинным дворцам и усадьбам, а также историческим улицам Москвы. Каждая экскурсия длится от 1,5 до 2,5 часа. В одной группе – до 60 человек.

В прошлом году День города отмечали в столице 8 и 9 сентября. Для москвичей и гостей столицы подготовили свыше 300 крупных праздничных мероприятий, в том числе 160 концертов, 90 выставок, лекций и творческих встреч, а также 100 мастер-классов.

