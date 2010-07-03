День города в Москве отметят 7 и 8 сентября. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.
"В этом году празднование 872-летия столицы совпадет с завершением фестиваля ландшафтного дизайна "Цветочный джем". Основные торжества запланированы на первую субботу осени, а в воскресенье народные гулянья продолжатся", – говорится в сообщении.
Для москвичей и гостей столицы будут организованы различные мастер-классы, спортивные и интеллектуальные соревнования, уличные спектакли, концерты и праздничный фейерверк.
Ранее сообщалось, что в День города столичные районы украсят около 1,5 тысячи цветников фестиваля "Цветочный джем". Участникам конкурса бесплатно выдадут растения, инвентарь и все необходимые инструменты.
С конца августа по 8 сентября для гостей фестиваля "Цветочный джем" организуют развлекательную программу: мастер-классы, концерты, экскурсии, специальные события в честь Дня города и любительский конкурс.
В прошлом году День города отмечали в столице 8 и 9 сентября. Для москвичей и гостей столицы подготовили свыше 300 крупных праздничных мероприятий, в том числе 160 концертов, 90 выставок, лекций и творческих встреч, а также 100 мастер-классов.
Главным подарком к празднику стало открытие концертного зала в парке "Зарядье". Завершением праздника стал фейерверк, который запустили с 30 площадок. Порядок и безопасность в Москве обеспечивали 39 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников.
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