День московского транспорта будет отмечаться в этом году 13 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин пригласил жителей столицы на празднование Дня московского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума столичного правительства.

"День московского транспорта установлен законом города Москвы "О праздниках Москвы" в 2017 году. Празднование проходит во вторую субботу июля и приурочено к дате открытия первого общественного транспорта в Москве – конки (7 июля 1872 года). День московского транспорта является профессиональным праздником свыше 170 тысяч работников столичного Транспортного комплекса – сотрудников Московского метрополитена, Мосгортранса, коммерческих перевозчиков, железнодорожников, таксистов, ГИБДД, УВД на Московском метрополитене и других транспортных организаций", – говорится в сообщении.

День московского транспорта отметят в столице во вторую субботу июля. В 2019 году он придется на 13 июля. В праздновании будут участвовать свыше 100 тысяч человек. В "Мосгортрансе" пройдут экскурсии в центральном филиале и автобусном парке № 17. Экскурсии организуют также Ситуационный центр ЦОДД, Депо и Единый диспетчерский центр "Аэроэкспресса". Участвовать в них можно только по предварительной записи.

Основными площадками праздника станут ВДНХ, проспект Академика Сахарова, Трубная площадь, Чистопрудный бульвар и парк "Зарядье". На ВДНХ состоится выставка ретротранспорта, откроется зона детской анимации по безопасности дорожного движения. На проспекте Академика Сахарова откроют выставку общественного городского транспорта столицы, где представят около 50 транспортных средств.

Колонна из 19 трамвайных вагонов пройдет по центральным улицам Москвы до Чистопрудного бульвара, где с 12:00 до 18:00 ими смогут полюбоваться все желающие. На площадках в парках выступят артисты проекта "Музыка в метро", там же разыграют сувениры и подарки.

В парках "Зарядье", "Фестивальный" и "Красная Пресня" организуют фотовыставки на транспортную тематику, включая показ архивных снимков. На Трубной площади можно будет поучаствовать в тематическом квесте.

Крупным событием праздничной программы станет Московский ночной велофестиваль, который стартует на Кремлевской набережной и финиширует на Суворовской площади. Ожидается, что число участников велопрогулки по ночной столице превысит 20 тысяч человек.

В начале велофестиваля планируется пополнить Книгу рекордов Гиннеса. На Васильевском спуске порядка 3,5 тысячи людей выстроят самую большую в мире фигуру велосипеда. Подробнее о программе празднования Дня московского транспорта можно узнать на сайте.

