Электробусы перевезли более 6 млн пассажиров в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные электробусы перевезли более шести миллионов пассажиров с начала их запуска в сентябре 2018 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Всего на улицах города курсируют около 120 электробусов. Для них установлены 63 зарядные станции, которые продолжают подключать к энергоинфраструктуре города.
Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, ежедневный пассажиропоток электробусов вырос за последний месяц на 20 тысяч человек. В частности, если в мае ими пользовались около 50 тысяч горожан в день, то в июне – уже 70 тысяч.
Он отметил, что электробусы постоянно выходят на новые маршруты. Ожидается, что к концу года в городе будет насчитываться уже 300 единиц инновационного транспорта. Ходить они будут по 17 маршрутам. Транспорт начнет перевозить пассажиров еще по восьми маршрутам на западе, северо-западе и юго-западе Москвы.
Столичный электробус стал лауреатом в специальной номинации ежегодной премии "Автомобиль года в России". Экологически чистые автобусы признали лучшими в классе пассажирского транспорта.
Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.
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