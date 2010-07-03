Электробусы запустят еще на восьми маршрутах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
До конца 2019 года электробусы начнут курсировать еще на восьми маршрутах столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что электробусы будут следовать по маршрутам автобусов в центре, на западе, северо-западе и юго-западе Москвы.
"Сейчас около 120 электробусов ходят по девяти направлениям. Ежедневно они перевозят более 60 тысяч пассажиров. Всего к концу 2019 года инновационный транспорт будет ездить по 17 маршрутам", – рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
В настоящий момент в городе уже установлены 63 зарядные станции, которые продолжают подключать к энергоинфраструктуре города. Предполагается, что по итогам 2019 года в Москве будут курсировать 300 электробусов. Новый транспорт появится на маршрутах № 107, № 205к, № 271, № 791, № 832, № Т7, № Т17 и № Т34к
С сентября прошлого года автобусы на электрической тяге работают на маршруте № 73 и ходят от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева. С декабря такие автобусы следуют от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы (маршрут № 80), от Холмогорской улицы до станции метро "ВДНХ" (маршрут № 76) и от Ясного проезда до Осташковской улицы (маршрут № 649).
В январе этого года электробусы запустили на маршруте № 83: они ходят от Уссурийской улицы до станции метро "Преображенская площадь". А в марте они появились на маршруте № 36, который идет от ВДНХ до Бескудниковского переулка.
Также электробусы курсируют от Проспекта Буденного до метро "Лубянка" (маршрут № 25), от Рижского вокзала до станции метро "Петровский парк" (маршрут № 42).
Ранее сообщалось, что столичный электробус стал лауреатом в специальной номинации ежегодной премии "Автомобиль года в России". Экологически чистые автобусы признали лучшими в классе пассажирского транспорта.
Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.
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