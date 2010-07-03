Электробусы вышли на шестой по счету маршрут в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице электробусы начали курсировать по маршруту номер 36, который проходит от ВДНХ до Бескудниковского переулка, говорится на сайте ГУП "Мосгортранс".

"Маршрут полностью перешел на обслуживание транспортом нового поколения, который заменил троллейбусы", – говорится в сообщении.

По словам главного инженера Мосгортранса Павла Хмелева, данный маршрут стал шестым по счету, где начали работать электробусы.

Он уточнил, что на сегодняшний день в столице курсируют порядка 60 электробусов.

По словам Хмелева, каждый день электробусами пользуются около 30 тысяч человек.

Маршрут номер 36 проходит от ВДНХ по улице Академика Королева, улице Ботаническая и Станционная, Дмитровскому шоссе до Бескудниковского переулка.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее сообщил, что столичные власти планируют закупать от 600 до 800 единиц электробусов после 2021 года.

По его словам, согласно графику, к концу 2019 года в городе должно быть по 300 электробусов производителей "ГАЗ" и "КамАЗ". Зарядные станции уже установлены, подключение к электрической инфраструктуре продолжается. Заммэра напомнил, что до 2021 года город собирается закупать по 300 электробусов ежегодно.