Москва планирует закупать до 800 электробусов ежегодно

Столичные власти планируют закупать от 600 до 800 единиц электробусов после 2021 года, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, согласно графику, к концу 2019 года в городе должно быть по 300 электробусов производителей "ГАЗ" и "КамАЗ". Зарядные станции уже установлены, подключение к электрической инфраструктуре продолжается. Заммэра напомнил, что до 2021 года город собирается закупать по 300 электробусов ежегодно.
"По условиям сервисных контрактов, у нас производитель отвечает и за электробус, и зарядную станцию в течение 15 лет", – уточнил Ликсутов.
Он отметил, что сейчас по пяти столичным маршрутам ежедневно курсируют 42-43 электробуса. При сильных снегопадах и морозах электрический транспорт курсировал без сбоев.
"Если мы выполним, а мы выполним нашу программу этого года, то Москва будет городом номер один в Европе по количеству электробусов на маршрутах. Для нас это не просто программа, это программа, связанная с экологией и здравоохранением, здоровьем москвичей, снижением количества онкологических заболеваний, пневмонии, аллергии и детской смертности", – заключил вице-мэр.
К концу января московские электробусы перевезли миллион пассажиров с 1 сентября 2018 года. К концу 2023 года на столичных маршрутах будут курсировать порядка 1,8 тысячи электробусов, а к 2030 году город полностью перейдет на электробусы.
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