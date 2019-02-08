Москва планирует закупать до 800 электробусов ежегодно

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти планируют закупать от 600 до 800 единиц электробусов после 2021 года, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, согласно графику, к концу 2019 года в городе должно быть по 300 электробусов производителей "ГАЗ" и "КамАЗ". Зарядные станции уже установлены, подключение к электрической инфраструктуре продолжается. Заммэра напомнил, что до 2021 года город собирается закупать по 300 электробусов ежегодно.

"По условиям сервисных контрактов, у нас производитель отвечает и за электробус, и зарядную станцию в течение 15 лет", – уточнил Ликсутов.

Он отметил, что сейчас по пяти столичным маршрутам ежедневно курсируют 42-43 электробуса. При сильных снегопадах и морозах электрический транспорт курсировал без сбоев.

"Если мы выполним, а мы выполним нашу программу этого года, то Москва будет городом номер один в Европе по количеству электробусов на маршрутах. Для нас это не просто программа, это программа, связанная с экологией и здравоохранением, здоровьем москвичей, снижением количества онкологических заболеваний, пневмонии, аллергии и детской смертности", – заключил вице-мэр.

К концу января московские электробусы перевезли миллион пассажиров с 1 сентября 2018 года. К концу 2023 года на столичных маршрутах будут курсировать порядка 1,8 тысячи электробусов, а к 2030 году город полностью перейдет на электробусы.