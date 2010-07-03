Столичный электробус признали лучшим в классе пассажирского транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лауреатом в специальной номинации ежегодной премии "Автомобиль года в России" стал столичный электробус. Экологически чистые автобусы признали лучшими в классе пассажирского транспорта, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, вопрос экологии в мегаполисах является одним из самых приоритетных.

"Москва стала первой среди европейских городов по количеству электробусов – сегодня в столице работают уже 100 таких машин. Запуск электробусов открыл новый этап развития экологически чистого транспорта", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.

С сентября прошлого года автобусы на электрической тяге работают на маршруте № 73 и ходят от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева. С декабря такие автобусы следуют от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы (маршрут № 80), от Холмогорской улицы до станции метро "ВДНХ" (маршрут № 76) и от Ясного проезда до Осташковской улицы (маршрут № 649).

В январе этого года электробусы запустили на маршруте № 83: они ходят от Уссурийской улицы до станции метро "Преображенская площадь". А в марте они появились на маршруте № 36, который идет от ВДНХ до Бескудниковского переулка.