За девять лет в Москве полностью обновился автобусный парк

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти полностью обновили автобусный парк с 2010 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он уточнил, что за девять лет закуплено почти 10 тысяч единиц автобусов, и это не считая частных перевозчиков. Ликсутов добавил, что сейчас уже начинают заменять автобусы, купленные с 2010 года.

Ранее сообщалось, что увеличение числа автобусных маршрутов повысило популярность столичных автостанций. За год ими воспользовались девять миллионов пассажиров. За минувший год автобусы совершили свыше 445 рейсов. Пассажиропоток вырос на 1,2 миллиона человек.

У всех дверей в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах Мосгортранса установили валидаторы. Всего появилось 22,5 тысячи считывателей проездных билетов.

Благодаря тому, что пассажиры стали заходить во все двери, время в пути сократилось от пяти до 25 минут. При этом на 47 маршрутах наземного транспорта работают валидаторы с функцией оплаты бесконтактной банковской картой и мобильными устройствами.