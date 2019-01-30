Весь наземный транспорт Мосгортранса оснастили валидаторами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Валидаторы установили у всех дверей в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах Мосгортранса.

Как рассказал Агентству "Москва" заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, всего появилось 22,5 тысячи считывателей проездных билетов.

"Размещение дополнительных валидаторов в автобусах частных перевозчиков завершится в I полугодии", – отметил Ликсутов.

Благодаря тому, что пассажиры стали заходить во все двери, время в пути сократилось от пяти до 25 минут, добавил заммэра города.

При этом на 47 маршрутах наземного транспорта работают валидаторы с функцией оплаты бесконтактной банковской картой и мобильными устройствами.

Около восьми тысяч единиц наземного транспорта столицы стали работать без турникетов с 1 сентября 2018 года.

С начала года в столице усилили контроль оплаты проезда на городском транспорте. За безбилетный проезд уже оштрафовали более 12 тысяч пассажиров.