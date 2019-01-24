Столичными автостанциями за год воспользовались 9 млн человек

Увеличение числа автобусных маршрутов повысило популярность столичных автостанций. За год ими воспользовались девять миллионов пассажиров, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
За минувший год автобусы совершили свыше 445 рейсов. Отмечается, что пассажиропоток вырос на 1,2 миллиона человек. В настоящее время на автостанциях доступно более 260 междугородних и международных направлений, включая рейсы в Армению, Грузию, Киргизию, Польшу и Германию.
Самыми востребованными в минувшем году стали автобусы, которые едут в Тульскую и Волгоградскую области, а также в Липецк и Саратов.
Ежедневно станциями пользуются 22 тысячи москвичей и туристов. "Они могут отправиться в поездки по городам России и в страны ближнего зарубежья, а также воспользоваться различными дополнительными сервисами", – сказал заместитель гендиректора Мосгортранса Максим Коновалов.
Для пассажиров оборудованы залы ожидания, комнаты матери и ребенка, а также камеры хранения. Кроме того, они могут воспользоваться банкоматами, терминалами, вендинговыми автоматами и бесплатным Wi-Fi.
Купить билеты на все рейсы можно в специализированных кассах, 500 терминалах самообслуживания "Элекснет" и онлайн.
Ранее сообщалось, что с 25 января с автостанции ВДНХ начнет ходить новый ежедневный автобус в Кострому. Время отправления нового рейса – 08:30.
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