Новый ежедневный автобус из Москвы в Кострому запустят 25 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С автостанции "ВДНХ" начнет ходить новый ежедневный утренний автобус из Москвы в Кострому. Рейс запустят 25 января, говорится на сайте ГУП "Мосгортранс".

"Перевозчик ООО "Финвал" сообщает о возобновлении с 25 января 2019 года регулярного рейса по маршруту Москва – Кострома отправлением с автостанции "ВДНХ" ежедневно в 8:30", – говорится в сообщении.

Стоимость билета для взрослых составит 1 тысячу 50 рублей, детский билет – 525 рублей.

Ранее сообщалось, что с 24 января можно будет купить билеты на регулярные автобусы из Москвы в Курск, которые будут отправляться с автостанции "Теплый Стан". Регулярность рейсов обозначена как день через два.