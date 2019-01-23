Продажа билетов на автобусный рейс из Москвы в Курск откроется 24 января

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Купить билеты на регулярные автобусы из Москвы в Курск, которые будут отправляться с автостанции "Теплый Стан", можно будет с 24 января, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в "Мосгортрансе", автобусы по указанному маршруту будут отходить от вокзала в 16:30. Регулярность рейсов обозначена как день через два.

Стоимость билета для взрослых составит 1 тысячу рублей, детский билет – 500 рублей.

Ранее сообщалось, что открылась продажа билетов на ежедневные автобусные рейсы из Москвы в Череповец. Автобусы регулярного маршрута будут отправляться от автостанции "ВДНХ" в 21:00.