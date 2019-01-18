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01:34

Открыта продажа билетов на автобусные рейсы из Москвы в Череповец

транспорт

01:34

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Фото:портал Москва 24/Игорь Иванко

Продажа билетов на ежедневные автобусные рейсы из Москвы в Череповец открылась с 18 января, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

Автобусы регулярного маршрута будут отправляться от автостанции "ВДНХ" в 21:00. Перевозчиком является ООО "Сервис Флот".

Стоимость проезда для взрослых следующая: до Переславля – 300 рублей, до Ростова – 400 рублей, до Ярославля – 500 рублей, до Данилова – 600 рублей, до Вологды – 700 рублей, до Шексны – 800 рублей, до Череповца – 900 рублей.

Для детей до 12 лет – 50% от стоимости билетов для взрослых.

Ранее сообщалось, что с автостанции ВДНХ начнут курсировать ежедневные автобусы в Переславль-Залесский. Продажа билетов на рейс по данному маршруту открылась 3 января.

транспорт

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