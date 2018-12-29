Ежедневные автобусы из Москвы в Переславль-Залесский запустят с автостанции ВДНХ

Автобусные рейсы из Москвы в Переславль-Залесский запустят с автостанции ВДНХ, передает Агентство "Москва".
Как уточнили в ГУП "Мосгортранс", перевозчик ООО "Финвал" объявил об открытии с 3 января продаж билетов на рейс по маршруту Москва - Переславль-Залесский отправлением из Москвы с автостанции "ВДНХ" ежедневно в 9:15, 10:45, 18:45, 21:15.
Стоимость проезда для взрослых составляет 200 рублей до Сергиева Посада и 250 рублей до Переславля-Залесского. Для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места полагается скидка 50% от стоимости билетов для взрослых.
Стоимость провоза багажа входит в стоимость билета.
Ранее сообщалось, что с 31 декабря по 8 января изменится расписание ряда маршрутов наземного транспорта. 31 декабря автобусы будут ходить по расписанию выходного дня.
Во всех филиалах Мострансавто организовано оповещение пассажиров об изменениях. Также информацию разместили на автовокзалах, автостанциях, диспетчерских пунктах. В предприятии уточнили, что в период новогодних праздников усилят меры транспортной безопасности.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.