Ежедневные автобусы из Москвы в Переславль-Залесский запустят с автостанции ВДНХ

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Автобусные рейсы из Москвы в Переславль-Залесский запустят с автостанции ВДНХ, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в ГУП "Мосгортранс", перевозчик ООО "Финвал" объявил об открытии с 3 января продаж билетов на рейс по маршруту Москва - Переславль-Залесский отправлением из Москвы с автостанции "ВДНХ" ежедневно в 9:15, 10:45, 18:45, 21:15.

Стоимость проезда для взрослых составляет 200 рублей до Сергиева Посада и 250 рублей до Переславля-Залесского. Для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места полагается скидка 50% от стоимости билетов для взрослых.

Стоимость провоза багажа входит в стоимость билета.

Ранее сообщалось, что с 31 декабря по 8 января изменится расписание ряда маршрутов наземного транспорта. 31 декабря автобусы будут ходить по расписанию выходного дня.

Во всех филиалах Мострансавто организовано оповещение пассажиров об изменениях. Также информацию разместили на автовокзалах, автостанциях, диспетчерских пунктах. В предприятии уточнили, что в период новогодних праздников усилят меры транспортной безопасности.